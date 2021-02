TMW RADIO - Martorelli: "Sul mercato il Milan si è mosso meglio di tutti"

L'agente Giocondo Martorelli è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Tutti noi avevamo previsto un mercato di gennaio molto a rilento e senza trasferimenti importanti. L'avevamo preventivato e non è stata una novità, e per quello che sta accadendo ad alcune società, anche importanti, si prospetta non straordinario pure quello estivo. Il Milan si muove bene, ormai da tempo: Maldini e Massara sono stati lungimiranti nel programmare acquisti. Hanno saputo pazientare, mantenendo equilibrio con l'allenatore così da valorizzare i ragazzi presi. Questa rosa gli potrebbe consentire di giocarsi il titolo fino alla fine, è una squadra completa e strutturata in ogni reparto. Pioli può attingere a una rosa ampia e qualitativa. Invece tra le delusioni più grandi cito il Cagliari e il Torino, guardando le loro rose è impensabile vederli a così pochi punti. Il Cagliari ha fatto tanto mercato, ma è vero pure che i nuovi acquisti non hanno ancora la condizione fisica e atletica. Lo stesso Rugani viene da poche presenze, e secondo me al Cagliari serve ancora un mesetto per far trovare la condizione a questi giocatori, in grado di tirarli fuori dalla zona critica. Sicuramente miglioreranno la loro classifica, non credo retrocederanno".

Mandzukic è il miglior colpo di gennaio?

"Non sono tutti Ibrahimovic, che anche giocando in America ritrovano la condizione subito. Lui dopo la Juve è stato negli Emirati, e non essendo più così giovane va capito in che condizione lo si ritrova. Il giocatore, però, è di assoluto valore, preso anche nell'ottica di una possibile assenza di Ibrahimovic. I rossoneri si sono mossi meglio di tutti".