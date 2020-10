TMW Radio - Mutti: "Mi piace la politica del Milan, ma vedo i rossoneri ancora un po' in ritardo"

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il campionato è a rischio ma mi auguro di no: anche nelle difficoltà vanno trovate le condizioni per non fermare tutto. Spero che si trovi, strada facendo, il modo di andare avanti anche perché rischierebbe davvero di saltare tutto per molte società".

Il Milan può essere in lizza per la Champions?

"A me la politica del Milan piace, come si stanno riorganizzando in prospettiva. Nell'immediato non lo so, mi sembrano troppo dipendenti da Ibra: è mancato un paio di partite e la squadra ha un po' balbettato. Nelle quattro metterei Atalanta, Inter, Juventus e Napoli per valori. Il Milan lo vedo ancora un po' in ritardo".