TMW Radio - Ordine: "Tomori per sostituire Bremer alla Juve? Ha quelle caratteristiche, ma..."

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Skriniar è il giocatore adatto per sostituire Bremer alla Juve?

"C'è anche Tomori? Non credo che ci siano motivazioni di un addio, a meno che non vogliano riformare la coppia dell'ultimo scudetto Milan alla Juve. Skriniar non ha le caratteristiche poi per giocare accanto a Kalulu, serve uno che guidi la difesa. Tomori ce le ha quelle caratteristiche, è vero, ma vedremo".