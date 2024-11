TMW Radio - Pacchioni: "Il Milan non era da scudetto prima e non lo è adesso"

A San Siro nuovo ko del Milan di Paulo Fonseca, stavolta contro il Napoli di Antonio Conte. Un 2-0 pesante per i rossoneri, ora a -11 dai partenopei, anche se con una partita in meno. È quindi un addio ai sogni scudetto? Questo il pensiero di Paolo Pacchioni, uno degli opinionisti di TMW Radio.

"Il Milan non era scudetto prima e non lo è adesso. Può pensare di fare più strada possibile in Champions, però penso che rispetto alle altre pretendenti al titolo il Milan abbia già accumulato troppi punti e casini. Anche ieri è emerso un problema di qualità".