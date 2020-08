TMW Radio - Pistocchi: "Per le vittorie si passa dalle sconfitte, come fu all'epoca di Sacchi al Milan"

Maurizio Pistocchi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato delle difficoltà delle italiane in Europa: "Il nostro calcio non si è evoluto ed è rimasto un calcio legato agli episodi, prevalentemente difensivo e poco coraggioso. Non si vince da 10 anni ed è un periodo lungo. Il problema fondamentale è che la stampa non contribuisce alla crescita del movimento. Inoltre la gente non si rende conto che per le vittorie si passa inevitabilmente dalle sconfitte, come fu all'epoca per Sacchi al Milan. E' molto facile scaricare le responsabilità sugli allenatori, soprattutto quando non vengono messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro al massimo".