TMW Radio - Ponciroli: "Abraham discontinuo ma con Morata è un valore aggiunto"

Come di consueto il collega Fabrizio Ponciroli è intervenuto questa mattina sulle frequenze radio di TMW Radio nel corso della trasmissione de L'Editoriale. Nel corso della puntata odierna il giornalista ha parlato della situazione relativa alle big del campionato italiano e non solo, dilungandosi anche su quello che potrà essere il percorso delle cinque italiane in Champions. Ponciroli ha parlato dunque anche del Milan e in particolare della possibile coppia d'attacco Abraham-Morata.

Abraham-Morata come coppia le piacerebbe al Milan?

"Non sono un fan di Abraham, mi sembra ancora molto discontinuo. Ma se Morata sta bene fisicamente, Abraham è un valore aggiunto. Morata fa giocare bene gli altri e questo è importante, soprattutto in una squadra come il Milan, che ha bisogno di un attaccante che lavori con la squadra. Potrebbe far crescere anche Abraham".