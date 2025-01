TMW Radio - Ravezzani: "Gimenez diceva in estate che gli piaceva il Milan e che aveva avuto l'ultimo giorno di mercato un'offerta dal Milan"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Si cerca per questo Gimenez del Feyenoord:

"Gimenez diceva in estate che gli piaceva il Milan e che aveva avuto l'ultimo giorno di mercato un'offerta dal Milan, ma per il Feyenoord era troppo bassa. Non puoi arrivare all'ultimo giorno con un'offerta troppo bassa. Non si può fare una grande squadra facendo l'economo, con un'offerta da saldo. Una società come il Milan non può lavorare così".