TMW Radio - Repice: "Questo Milan può fermare l'Atalanta? La Dea ora è ingiocabile"

vedi letture

A commentare i fatti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e radiocronista Francesco Repice.

Questo Milan può fermare l'Atalanta?

"L'Atalanta in questo momento è ingiocabile. In Europa c'è lei e il Liverpool. E' anche baciata dalla buona sorte. L'altra sera con la Roma, quando con un atteggiamento coperto è riuscita ad annacquare la sua prolificità, ecco che con i cambi le cose sono cambiate. In questo momento è ingiocabile".