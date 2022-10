TMW RADIO - Sconcerti: "Credo che in questo momento il Milan sia stanco"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A parlare della Serie A e dei risultati a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Milan in difficoltà in trasferta quest'anno:

"Non si può discutere il Milan, ma c'è un problema che si sta prolungando con De Ketelaere. Il Milan ha avuto un centrocampo nettamente spezzato ieri, nel mezzo c'era solo il Torino che andava avanti ad ondate. Manca un uomo d'ordine in questo momento ed è questo che ha inciso. La mancanza di un sostituto di Bennacer si aggiunge a quella di un sostituto di Kessiè. Con De Ketelaere voleva avere un centrocampo di qualità, ma non sta succedendo per ora. Quindi gli uomini da sostituire oggi sono tre".

Incide anche l'assenza di Maignan?

"In questo momento credo che il Milan sia abbastanza stanco e ha trovato ieri l'avversario ideale per metterla in difficoltà. Kalulu è sotto il livello dello scorso anno e gioca anche in un altro ruolo, mancano i centrali anche come rendimento. Sta mancando anche Maignan, che è fondamentale. O risolve questa cosa di De Ketelaere o avrà difficoltà".