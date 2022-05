TMW Radio - Sconcerti: "Il Milan dovrà sostituire bene Kessie. Pobega non basta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Sconcerti è intervenuto nel pomeriggio di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato di Milan. Nello specifico ha messo sotto la lente di ingrandimento la sostituzione di Kessie che, probabilmente, in estate si accaserà al Barcellona. Sconcerti ha detto la sua circa la possibilità che il rientrante Pobega possa essere il sostituto dell'ivoriano: "No, è un ottimo giocatore ma più di ispirazione offensiva. Le qualità, soprattutto fisiche, non sono quelle. Pobega ad oggi è più da panchina nel Milan, titolare invece in altre squadre. Dovranno stare molto attenti nella sostituzione di Kessiè".