TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan è una squadra prestigiosa e infatti hanno potuto fare una campagna acquisti di soli prestiti"

A dire la sua sulle notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Sconcerti, per quel che riguarda la rivalità fra la piazza di Milano e quella di Roma ha detto: “Non credo che Roma sia più appetibile di Milano. Sarri e Mourinho sono due grandi tecnici, ma per ora non hanno portato straordinari calciatori. Il Milan, solo per essere il Milan, si è potuto permettere di fare una campagna acquisti solo di prestiti”.