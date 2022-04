TMW RADIO - Sconcerti: "In questo Milan c'è un eroismo vero"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per commentare la giornata di campionato a TMW Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

A chi la copertina di giornata?

"La copertina la dedico al Milan, ho visto per un'ora una squadra forte. L'Inter è più completa, ma è già da due campionati che lo è. Ma c'è dell'eroismo vero in un Milan che non ha le stesse possibilità delle avversarie, ma che riesce sempre a stargli addosso. Non conta la personalità conta il sentimento dello stare insieme. Il Milan è una squadra da vecchio calcio: quell'abbraccio tra Pioli e Maldini è una immagine bellissima. Mi piace sempre scorgere un'emozione dove mi sembra di scorgerla".

Il sorriso di Acerbi sta facendo discutere.

"Conosco Acerbi da tanti anni ed è un ragazzo perbene. Ha il sorriso di chi ha preso due schiaffi in faccia, non ci si può permettere di dare interpretazioni diverse. Chi glielo fa fare di ridere in faccia alle televisioni? Il ghigno, il sorriso amaro, non l'ha inventato Acerbi. Si reagisce così, poi nessuno sa cosa gli abbia detto Marusic, ma il terzino ha delle responsabilità molto più di Acerbi".