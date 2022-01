TMW Radio - Sconcerti: "Si gioca solo in Serie A, B e C sono ferme per Covid"

Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi sulla conferma della Supercoppa Italiana per il prossimo 12 gennaio nonostante la situazione legata al Covid: "Credo che sia stato molto riduttivo come è stato affrontato il problema. Se si può giocare, si gioca quando si deve. Se non si può giocare, si ferma tutto, perché nessuno si sta accorgendo che Serie B e C sono ferme per Covid, gli unici che giocano sono quelli della Serie A. La domanda non è tanto Juve-Inter di Supercoppa ma perché si gioca la Serie A e non giochino gli altri e se è corretto giocare".