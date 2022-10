TMW RADIO - Sconcerti su De Ketelaere: "Non ha fiducia in se stesso in questo momento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per commentare il momento di Charles De Ketelaere, a TMW Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: "E' fuori partita, si vede, basta guardarlo in faccia. E' un ragazzo che deve abituarsi a capire cosa gli viene chiesto. Non ha fiducia in se stesso in questo momento. Non sono in discussione i suoi mezzi, ma deve crescere. Non riesce a capire che cosa gli si chiede, è sempre incerto sul cosa fare col pallone, non gioca spontaneamente. E' un problema ora".