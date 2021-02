TMW RADIO - Tacchinardi: "Il Milan sta facendo un campionato straordinario. Ora deve cercare di non mollare"

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato l'ultima giornata di campionato.

Inter che va in fuga, Milan nei guai. E c'è anche la grana Ibra-Sanremo:

"Mi sembra una follia che un giocatore se ne vada per una settimana a Sanremo".

Milan che deve cambiare qualcosa ora?

"Ho avuto l'esperienza dell'Intertoto, molto simile ai preliminari che ha fatto in EL il Milan. A febbraio non ne hai più, sei cotto. E poi è in calo anche mentale. Magari non è la rosa migliore, Inter e Juventus hanno qualcosa di più, ma è una squadra sulle gambe. Gioca sempre e non riposa mai. Sono troppi gli indizi della crisi".

Rischia il Milan il quarto posto?

"Il Milan sta facendo un campionato straordinario. Ora deve cercare di non mollare, perché se a fine anno non arriva neanche tra i primi quattro, non dico che è un'annata fallimentare però... deve cercare di non crollare ora. E' un momento difficile, ma non deve mollare. La stagione comincia adesso".

Milan, tante critiche su Romagnoli:

"Palla al piede è bravo, come quelli di nuova generazione, è buono. Certo che se pensiamo Maldini e Nesta, 15 anni fa non avrebbe giocato. Ha lacune difensive, deve saper marcare e lui non mi sembra che lo faccia. Lui come Bonucci ha bisogno di un compagno che lo completi".