TMW RADIO - Tacchinardi: "Romagnoli come Bonucci: ha bisogno di un compagno che lo completi"

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, ieri a TMW Radio durante Maracanà, ha commentato l'ultima giornata di campionato soffermandosi tra le altre cose anche sulla prestazione negativa di Romagnoli in Milan-Inter: "Palla al piede è bravo, come quelli di nuova generazione, è buono. Certo che se pensiamo Maldini e Nesta, 15 anni fa non avrebbe giocato. Ha lacune difensive, deve saper marcare e lui non mi sembra che lo faccia. Lui come Bonucci ha bisogno di un compagno che lo completi".