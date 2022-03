TMW RADIO - Ursino, DS Crotone: "Il Milan non ci ha ancora contattati per Messias"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il ds del Crotone Giuseppe Ursino è stato intervistato sulle frequenze di TMW Radio. La società calabra è legata al Milan dall'affare Junior Messias, attualmente in prestito ai rossoneri e non ancora certo di un riscatto. Ursino si è espresso così sull'argomento: "Il Milan non si è fatto vivo ma c'è tempo. L'impatto è stato positivo, ma può fare molto di più con un allenatore come Pioli. Al Milan può starci tranquillamente, è un giocatore e professionista ottimo: vediamo cosa succederà, ma lo meriterebbe. E gli auguro di vincere lo Scudetto, farebbe una cosa che nel calcio non è riuscita a nessuno".