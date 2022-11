TMW RADIO - Valentini: "D'Onofrio? Responsabilità politica dell'AIA. Trentalange si dimetta"

MilanNews.it

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sul caso D'Onofrio: "Io ritengo come tutti che sia un caso incredibile. E che tutta la vicenda debba essere esperita nelle proprie sedi. La responsabilità politica ricade esclusivamente sulle spalle dei vertici AIA. Penso che Trentalange debba avere la sensibilità di fare un passo indietro per tutelare la sua immagine e di quella di tutta la classe arbitrale. Non c'entra assolutamente niente la Federazione, e benché meno Gravina che ha fatto tutto il possibile. C'è solo una responsabilità politica per ora che il presidente Trentalange dovrebbe avvertire rimettendo il mandato o al limite autosospendersi. Il criterio di selezione? Non può bastare una semplice autocertificazione per ricoprire certe cariche. Lui è stato nominato dall'AIA dopo il primo arresto e mentre era agli arresti domiciliari. Non è possibile non sapere certe cose prima di dargli anche un premio come quello dedicato a Concetto Lo Bello".