TMW - Ramaccioni: "Complimenti al Milan per come gioca in campionato"

Silvano Ramaccioni, ex dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare il percorso dei rossoneri in campionato e in Champions: "Intanto faccio i super complimenti al Milan per come sta giocando in campionato, davvero molto bene facendo divertire e con qualità e classe. In Champions siamo stati fuori per un po' e siamo ripartiti col piede sbagliato: a mio parere l'unica partita buona è stata una parte di quella col Liverpool. Mi auguro di non andare in Europa League che è una competizione anomale, oltretutto in questo periodo".