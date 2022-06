TMW - Ramaccioni: "Zaniolo sulla carta è da Milan. Ora servono due-tre top players"

MilanNews.it

Lo storico dirigente Silvano Ramaccioni ha parlato così a TMW del prossimo mercato del Milan:

Tra i nomi accostati al Milan c'è Zaniolo. Che ne pensa?

"Sulla carta è da Milan, per quel che ha fatto vedere fino ad oggi. Aspettiamo: pare che possa essere confermato Maldini e questa è una buona notizia, ha fatto molto bene. E anche Massara ha lavorato in modo egregio in questi anni ed è arrivato in un club dove può mettere a frutto l'esperienza che ha assimilato fin da quando faceva l'assistente a Palermo".

Che cosa serve al Milan per essere competitivo anche in Champions?

"Due, tre top players, non mi chieda i nomi però in Champions senza questi giocatori non sei competitivo. Top players con gran capacità e grande esperienza del torneo. Purtroppo con i giovani la Champions si può giocare ma non a lungo".

Pioli intanto va elogiato...

"Merita tutti gli elogi possibili e immaginabili, erano anni che vedevo questo allenatore fare cose eccezionali anche come gioco che riusciva a realizzare. Gli mancava vincere e ora ha imparato anche quello, dunque viva Pioli. Spero che questa capacità lo accompagni ancora".