TMW - Ravanelli: "Se fossi Dybala andrei al Milan, alla Roma o al Napoli"

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso del "Premio FairPlay Menarini" soffermandosi anche su Paulo Dybala, accostato tra le altre anche al Milan: "Se fossi Dybala cercherei un'altra situazione per giocare al 100% tutte le partite, penso a una squadra come Milan, Roma o Napoli. A meno che non abbia proposte dall'estero, dal campionato inglese per esempio. Io comunque lo vedo meglio in Serie A o LaLiga che in Premier".