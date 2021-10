TMW - Roma, come arriva la formazione giallorossa in vista della gara con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione giallorossa in vista della gara tra Roma e Milan. Queste le scelte: "Domenica all’Olimpico arriva il Milan e Josè Mourinho conferma in blocco, o quasi, l’undici delle ultime tre partite di campionato. L’unico dubbio è legato a Mkhitaryan, apparso sottotono e che potrebbe lasciare spazio a El Shaarawy. Per il resto nessun cambio con Rui Patricio in porta e difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. A centrocampo la coppia Veretout-Cristante, mentre sulla trequarti Zaniolo e Pellegrini sono certi del posto, con Mkhitaryan per ora avanti nel ballottaggio con El Shaarawy. In attacco Abraham"