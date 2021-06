TMW - Scamacca, forte interesse del Friburgo sull'attaccante del Sassuolo: il giocatore era stato accostato al Milan

Tra i giocatori accostati al Milan nelle scorse settimane figura, senza dubbio, l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in particolare, sul giocatore ex Genoa ci sarebbe il forte interesse del Friburgo. La trattativa è ancora in fase embrionale ma potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni.