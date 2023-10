TMW - Serginho: "Credo che prima o poi arriverà un brasiliano forte nel Milan"

Intervistato a margine del Festival dello Sport di Trento dalla stampa presente, tra cui anche gli inviati di TMW, l'ex milanista Serginho ha analizzato così il momento dei rossoneri e il futuro del Brasile: "Io penso che il Milan abbia iniziato il campionato molto bene, abbiamo avuto quella battuta d'arresto contro l'Inter, ma si vede che gioca bene. È un gruppo giovane ma che può diventare una squadra forte".

Come mai così pochi brasiliani in Italia adesso?

"È finita la fantasia brasiliana… È da un po' che non ce l'abbiamo, abbiamo avuto Messias al Milan. È un momento in cui il calcio brasiliano si sta riprendendo, non si capisce chi ha davvero qualità. Credo che prima o poi arriverà un brasiliano forte nel Milan".