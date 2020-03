TMW - Serie A d'accordo sul sospendere gli stipendi di marzo. Tavolo in corso con l'AIC

Sono giorni difficili per il calcio italiano a causa del Coronavirus. Allenamenti fermi e campionato sospeso, anche per questo una delle soluzioni per ammortizzare le perdite sarebbe quella di tagliare sugli stipendi dei calciatori. Nell’assemblea di Lega Serie A di questo pomeriggio sarebbe emersa, infatti, la volontà unanime dei club di sospendere i salari di marzo dei giocatori. La questione, adesso, dovrà esser portata all’attenzione della FIGC e di Damiano Tommasi. Proprio con l'AIC c'è in corso in questo momento un tavolo tecnico per discutere della situazione. Inoltre si è parlato anche dell’eventualità di andare oltre il 30 giugno e infine dell’ipotesi peggiore, ovvero quella che non prevederebbe la ripresa della Serie A. In quest’ultimo caso la Lega vorrebbe chiedere un intervento del Governo per digerire le perdite di circa 700 milioni.