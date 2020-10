TMW - Stretta finale per il difensore: summit dirigenziale dopo gli incontri, il punto

E' una giornata decisiva per il difensore del Milan. In mattinata summit con agente e intermediario della trattativa per Ozan Kabak, last but not least nella scala delle preferenze di Maldini e Massara. Anzi. Il turco dello Schalke 04 è stato un nome portato avanti sotto traccia a lungo ma che è concretamente il primo della lista per il Milan. Distanza tra domanda e offerto ma è un obiettivo per il progetto giovani da tempo. Stefano Pioli, dal canto suo, ha chiesto un giocatore di maggiore esperienza come German Pezzella della Fiorentina, incontri anche per Antonio Rudiger del Chelsea, non convocato dai Blues e seguito anche dal Tottenham. Il lotto del centrale al momento è tra questi tre nomi, considerato che Nikola Milenkovic della Fiorentina piacerebbe tantissimo ma costa caro.

Summit dirigenziale Dopo gli incontri, è tempo di fare il punto. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara oggi accoglieranno Diogo Dalot in arrivo dal Manchester United e pronto poi domani a visite e firma. Intanto discuteranno anche del budget esatto da destinare al centrale, dopo aver ascoltato le richieste dei vari club. Per adesso l'intesa non c'è con nessuno ma la certezza è che un centrale arriverà. Kabak è il primo della lista per la dirigenza ma serve avvicinarsi alla richiesta dello Schalke.