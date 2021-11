TMW Top 100 - Rafael Leao si piazza al 13° posto

Archiviato un terzo della stagione, Tuttomercatoweb ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato. Al 13° posto in particolare si piazza Rafael Leao, esterno del Milan. Questa la giustificazione: "Parte forte come un anno fa, ma a differenza della stagione passata è evidente la sua maturazione. È sempre "sul pezzo" e fa davvero dannare i tifosi avversari e non i propri. Al Milan lo hanno aspettato con pazienza e l'attesa inizia ad essere ripagata. È ormai il titolare della squadra e nemmeno in Portogallo sono rimasti indifferenti alla sua esplosione, tanto che Fernando Santos lo ha voluto con sé per le ultime decisive sfide di qualificazione ai Mondiali.