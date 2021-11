TMW TOP 20 ALLENATORI - Gestore, psicologo, valorizzatore: Pioli al 1° posto

Diamo i numeri. A campionato fermo, è tempo di prime valutazioni, anche su TMW. E dopo aver proposto la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb, oggi è il turno degli allenatori. Via alla nostra classifica: in ciascuno dei successivi approfondimenti, vi raccontiamo in poche righe l'inizio stagione dei 20 tecnici di Serie A.

Al primo posto STEFANO PIOLI (Milan)

Il Milan con 32 punti dopo 12 giornate non lo si era mai visto nell'era dei tre punti, sebbene i rossoneri di oggi siano lontanissimi dai dream team dell'era Ancelotti, ma con un'unità d'intenti e un entusiasmo che riesce a sopperire all'assenza di stelle assolute (Ibra a parte) e l'inesperienza. L'artefice di tutto questo è Stefano Pioli, che ha plasmato un gruppo giovane che sta facendo uscire il Milan dal tunnel della mediocrità. Gestore, psicologo, valorizzatore: il tecnico rossonero è tutto questo. E fa giocare benissimo la squadra, ormai sempre più collaudata nei movimenti: il successo di Bergamo è un capolavoro tattico, ma anche il modo in cui i rossoneri hanno battuto la Lazio ha impressionato. Una squadra che in questa stagione sta alzando anche il livello d'intensità, aiutata dalle sfide in Champions League. E che dimostra di volta in volta di non dipendere dal singolo. Del resto Ibrahimovic ha giocato in questo campionato solo 284', eppure...

Bilancio attuale:

10 vittorie

2 pareggi

26 gol fatti

11 subiti

media punti: 2.67 a partita

media voto: 6.83