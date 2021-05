TMW - Torino, come arriva la formazione di Nicola alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Torino e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione granata in vista della sfida con i rossoneri: "Nessuna complicazione per Sirigu, mentre Nkoulou andrà valutato durante la settimana: sono questi gli esiti degli esami dei due granata usciti acciaccati dal Bentegodi. Il portiere dovrebbe regolarmente difendere i pali della porta del Toro contro il Milan, il camerunense sarebbe comunque indisponibile causa squalifica. Nicola proverà a recuperare Izzo, costretto al forfait contro il Verona per un fastidio muscolare, ma intanto prova la retroguardia con Bremer, Lyanco e Buongiorno. In mediana spazio a Lukic, Zaza sfida Sanabria e Belotti, Singo insidia Ansaldi"