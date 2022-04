TMW - Torino, gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb ha stilato un report con gli ultimi dubbi di formazione del Torino in vista della gara con il Milan: "Juric sta provando ad inventarsi qualcosa nel bunker del Filadelfia. Le ultimissime risposte arriveranno durante la rifinitura di oggi, fissata nel tardo pomeriggio per simulare il più possibile le condizioni del posticipo di domenica sera, anche se non sono previste grosse rivoluzioni. Rispetto a Salerno, però, verrà stravolta la trequarti: all’Arechi hanno iniziato Lukic e Pjaca, contro il Milan si tornerà al passato con Pobega e Brekalo. Il serbo verrà nuovamente abbassato in mediana al fianco di Mandragora e con la coppia Singo-Vojvoda sugli esterni, il riferimento offensivo sarà come al solito Belotti. Berisha è ormai il portiere titolare e Bremer non si tocca, Izzo è in netto vantaggio su Zima e sul braccetto di sinistra vanno ancora sciolti gli ultimi dubbi: Buongiorno è reduce dalla battaglia con Djuric e ha rimediato anche cinque punti di sutura in testa, ecco perché Rodriguezpotrebbe spuntarla per completare il terzetto arretrato.