TMW - Valentini sulla disputa Dazn-Sky: "Mi auguro che per il bene di tutti si arrivi a un'intesa onorevole e dignitosa per tutti"

A intervenire a TMW Radio durante Maracanà è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini. Ecco le sue parole:

Sul caso Dazn-Sky sui diritti tv e i problemi di esuberi a Sky:

"Siamo di fronte a un problema economico, finanziario e occupazionale, oltre che sportivo. Penso che alla fine si arriverà ad un accordo dignitoso per tutti. Ieri c'è stato il sospetto forte che ci sia stato un 'taglio'. Sarebbe davvero il colmo, di sicuro qualcosa non ha funzionato. Le scuse di Comcast sono rivelatrici di qualche colpa. Mi auguro che per il bene di tutti si arrivi a un'intesa onorevole e dignitosa per tutti".