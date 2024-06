TMW - Zirkzee tiene tutti in sospeso. Il suo futuro tra Milan, Bologna e United

Tiene banco la situazione legata al futuro di Joshua Zirkzee (23 anni), uno dei grandi protagonisti della Serie A nella stagione appena terminata. Il centravanti olandese del Bologna è un grande pallino del Milan, ma la situazione del pressing rossonero non si è evoluta granché rispetto a un paio di settimane or sono. La volontà della dirigenza del Diavolo è di pagare la clausola da 40 milioni di euro, ma non c'è ancora stato l'avvicinamento sperato sulla cifra da corrispondere agli agenti, guidati dal super-procuratore Joorabchan, per quanto riguarda il pagamento delle commissioni.

Zirkzee da parte sua ha fatto capire di voler aspettare la fine degli Europei per prendere una decisione definitiva ma a Bologna gradirebbero di sapere cosa ha intenzione di fare in meno tempo, se possibile entro il termine di questa settimana così da potersi eventualmente tuffare sui nomi in pole per sostituirlo (ad oggi sono Ioannidis del Panathinaikos e Strand Larsen del Celta Vigo) con la disponibilità economica immediata per farlo. A complicare lo scenario, sia per una parte che per l'altra, l'inserimento del Manchester United guidato dal connazionale Ten Hag.

Intanto però anche il Milan pensa a soluzioni alternative nel caso in cui l'affondo su Zirkzee dovesse andare a vuoto. La pista più concreta porta all'ucraino Artem Dovbyk, centravanti del Girona che ha sorpreso la Spagna.