Todibo: "Futuro? Potrei benissimo continuare in Germania"

Intervenuto ai microfoni della Bild, Jean Clair Todibo, difensore centrale dello Shalke04 e più volte accostato al Milan, è tornato a parlare del proprio futuro: "Sono assolutamente concentrato su questa stagione, finire il campionato con lo Schalke 04 e arrivare in una buona posizione di classifica. Sul futuro ogni discorso è prematuro, ma per come la vedo io potrei benissimo continuare in Germania. Mi trovo bene qui, mi piace lo stadio, i nostri tifosi, l’allenatore ha fiducia in me. Il mio ambientamento è andato benissimo, perché dovrei cambiare? Il pacchetto è perfetto"