Tognazzi: "Il tifo per il Milan trasmesso da mio padre, come io ho fatto con mio figlio"

Gianmarco Tognazzi, attore e noto tifoso rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato della sua passione per il Milan.

Sul tifo per il Milan: "Mio padre Ugo mi ha trasmesso la malattia per il Milan che io ho trasferito a mio figlio Tommaso, il quale nonostante abbia solo 7 anni è più malato di me. Mio padre mi portò a Milanello e a San Siro, il Milan giocava col Bologna e vinse 3-1. Io per coincidenza ho portato mio figlio Tommaso a vedere Milan-Bologna, 3-0".

Sulla foto con Baresi in campo: "Avere la foto col capitano dei capitani è stata un'emozione grandissima. Non era una gara ufficiale ma per me è come se lo fosse".