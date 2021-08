Tokyo 2020, niente pubblico nemmeno per le Paralimpiadi

Come previsto, i Giochi Paralimpici di Tokyo si svolgeranno senza spettatori a causa della pandemia. Lo hanno annunciato gli organizzatori e il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) a una settimana dall'inizio. Tokyo è in stato di emergenza dall'inizio di luglio e lo rimarrà almeno fino al 31 agosto. Per lo stesso motivo i tifosi non sono stati ammessi negli impianti sportivi alle Olimpiadi.