Doppio innesto per il Monterosi in Serie C. Il club laziale, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe definito l’arrivo di Vincenzo Liga, esterno offensivo classe 2003 lo scorso anno alla Sancataldese in Serie D, e di Filippo Tolomello, centrocampista del Milan Primavera.