Tomori a DAZN: "Contento di essere tornato. Sono pronto per scendere in campo"

Fikayo Tomori, difensore rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Lazio-Milan: "Sono contento di essere tornato, non è stato facile vedere le partite da fuori. In questo periodo la squadra ha fatto bene, abbiamo guadagnato un po' di punti sul secondo posto e oggi è un'opportunità per accorciare ancora il gap".

Quanti minuti hai?

"Vediamo, io sono pronto per andare sul campo. Vediamo: se gioco 50 minuti o 5 minuti sono pronto".

IL RITORNO DOPO 69 GIORNI

Manca sempre meno alla sfida dell'Olimpico in programma alle 20:45 tra Lazio e Milan, con i rossoneri di Stefano Pioli reduci dal pareggio in campionato contro l'Atalanta. Confermata da pochi minuti, questa la formazione titolare del Milan questa sera: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

Tra le novità, si rivede in panchina e quindi a disposizione Fikayo Tomori, 69 giorni dopo l'ultima volta (Salernitana-Milan).