Tomori a DAZN: "In fase difensiva siamo più a 5, in possesso siamo col 4-4-2 o 4-2-3-1"
Fikayo Tomori è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A 25/26. Queste le sue dichiarazioni:
Difesa a tre che può diventare a quattro. Come ti trovi?
“Un sistema nuovo per noi. In fase difensiva siamo più a 5, in possesso siamo col 4-4-2 o 4-2-3-1. Vogliamo continuare quello di buono che abbiamo fatto a Lecce”.
State trovando tranquillità difensiva?
“Abbiamo lavorato tanto anche durante la sosta. Il mister vuole che siamo più tranquilli e che difendiamo più di squadra. A Lecce abbiamo fatto clean sheet, vogliamo continuare oggi. Il Bologna è una squadra tosta, anche noi abbiamo qualità e vogliamo dimostrare che l’anno scorso è passato”
