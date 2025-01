Tomori alla Juventus? Ravezzani contrariato: "I soldi da soli non giustificano sempre tutto"

Intervenuto sul proprio profilo X, il direttore Fabio Ravezzani ha detto la sulla possibilità di vedere con la maglia della Juventus Fikayo Tomori a partire da questo calciomercato:

"Non sono un fan scatenato di Tomori. Mi sembra spesso distratto, anche se molto rapido in chiusura. Piuttosto mi chiedo: il Milan è certo di prendere uno migliore di lui? E ancora: perché aiutare ancora una concorrente? I soldi da soli non giustificano sempre tutto".