Tomori: "Contro la Roma sfida difficile ma se la prepariamo bene possiamo vincere"

Fikato Tomori, ai microfoni di Milan TV, ha parlato della sfida contro la Roma che il Milan giocherà giovedì. Ecco le parole del difensore centrale: “Sarà una partita difficile, la Roma è molto forte e sono in lotta per un posto in Champions League. Anche all’andata è stata una sfida tosta e ci aspettiamo lo stesso. Sarà anche più difficile e dobbiamo farci trovare pronti, prepararla bene. Ci aspettiamo una gara difficile, ma se giochiamo al massimo abbiamo buone chance di vincere. Dobbiamo rimanere concentrati. Conosco Tammy Abraham e so quanto possano essere pericolosi, dobbiamo cercare di fermarli e giocare come sappiamo per vincere”.