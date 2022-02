Tomori, derby più lontano: può tornare con la Lazio in Coppa Italia

Tomori tenta il recupero per il derby. Il difensore inglese farà di tutto per esserci sabato, ma la sensazione - come riporta il Corriere dello Sport - è che i tempi si dilatino ancora. Il giocatore potrebbe quindi tornare a disposizione di Pioli per la gara di Coppa Italia contro la Lazio: se dovesse saltare il big match contro l’Inter, in difesa giocherebbero Romagnoli e Kalulu.