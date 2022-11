Tomori elogia il gruppo Milan: "Abbiamo imparato molto da Ibra. C'è fuoco, fame e mentalità"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso ai microfoni di StarCasinòSport sul segreto Scudetto dei rossoneri: "Ho cercato di stare tranquillo e di pensare partita dopo partita: questo è stato l'approccio di tutta la squadra, non avendo, per molti di noi, esperienza in questa situazione. Abbiamo imparato molto da Ibrahimovic. Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo, perché abbiamo il fuoco, la mentalità e fame per vincere".