Tomori espulso, ma era fuorigioco. Perché il VAR non è intervenuto

Ha fatto molto discutere nel match fra Empoli e Milan l'espulsione del difensore Fikayo Tomori nel corso del secondo tempo. La parità numerica poi è stata ristabilita dall'espulsione poco dopo di Luca Marianucci.

Dopo aver preso un giallo, Tomori ha atterrato Colombo ed ha subito la seconda sanzione. Forti proteste del giocatore che invocava l'intervento del Var per un sospetto fuorigioco dell'attaccante precedente al suo intervento. Pairetto ed il guardalinee hanno inizialmente lasciato giocare, senza intervenire sul presunto offside, dunque in caso di rete di Colombo il gol sarebbe stato probabilmente annullato.

L'intervento di Tomori però ha vanificato la possibilità d'intervento da parte del Var, dato che la tecnologia non può richiamare l'arbitro in caso di cartellino giallo, ma al massimo per un rosso diretto. Il fatto che Colombo fosse partito in fuorigioco in questo caso da regolamento non influisce sulla successiva decisione di ammonire Tomori.