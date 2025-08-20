Serafini: "Su Vlahovic ho la personalissima sensazione che in un ambiente caldo come quello milanista potrebbe vivere una nuova vita"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sulle manovre in attacco del Milan: "Su Hojlund e Vlahovic non cambio idee. Negli anni di Gasperini gli ex atalantini via da Bergamo non hanno fatto la differenza, lo stesso Kessie (forse quello che più era cresciuto) ha pensato bene di scomparire dai radar a 26 anni, in Arabia dopo una stagione anonima a Barcellona. Su Vlahovic ho solo la personalissima sensazione che in un ambiente caldo come quello milanista, puntando su una scommessa persa dalla Juventus e sulle doti mostrate a Firenze, in rossonero avrebbe potuto (o potrebbe) vivere una nuova vita. Non c'è riscontro né controprova, per carità. Però personalmente ero, sono molto intrigato da Vlahovic. Fidandomi di Tare, costretto a slalom giganti tra budget e paletti vari, se punta decisamente sul danese (22 anni compiuti a febbraio) avrà certamente molti più elementi di quanti ne abbiamo visti - pochi - nelle ultime 2 stagioni a Manchester".

CASTING ATTACCO

Dopo aver registrato cessioni per addirittura 200 milioni di euro, record assoluto nella storia del club, il Milan è alla ricerca del gol, anche perché il solo Santiago Gimenez non basta. L'infortunio di Rafael Leao costringe il club rossonero a mettere il prima possibile a disposizione di Max Allegri una nuova prima punta, il cui identikit risponde a due nomi.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera "Hojlund o Vlahovic" per l'attacco del Milan, con il danese che sembrerebbe godere di un leggero vantaggio rispetto al serbo, che comunque resta una pista più che percorribile considerando l'intromissione del Napoli nei discorsi con il Manchester United per l'ex Atalanta.