Tomori esulta dopo il Verona: "Partita difficile ma abbiamo preso i tre punti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande vittoria per il Milan, che si è imposto per 1-2 sul Verona nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A. Ad esultare per il successo contro gli scaligeri è stato anche Fikayo Tomori, che ha pubblicato tre foto sul proprio profilo Instagram aggiungendo in didascalia: "Partita difficile stasera, ma abbiamo preso i tre punti".