Tomori: "In nazionale ci sono tanti giocatori di talento in difesa. Devo concentrarmi sul Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche e aneddoti legati ai suoi mesi in rossonero. Queste le sue parole sulla mancata convocazione in nazionale: "Ci sono così tanti giocatori di talento nella mia posizione e c'è una quantità limitata di posizioni. Devo solo assicurarmi di giocare ad alto livello. E poi quando vengo chiamato in causa, assicurarmi di essere pronto. Devo concentrarmi prima di tutto su quello che sto facendo qui al Milan".