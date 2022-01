Tomori l’imprescindibile: 17 gare su 19 in questa Serie A

Sempre in campo e sempre dall’inizio (tranne una volta). Fikayo Tomori è un punto fermo del Milan, un giocatore a cui Pioli non rinuncerebbe mai. Non a caso, il difensore inglese ha disputato 17 partite su 19 in questa stagione in Serie A, per un totale di 1471 minuti giocati. L’ex Chelsea ha saltato solo due gare in campionato (contro Fiorentina e Sassuolo) per un problema fisico, con il Milan che, senza il suo campione in difesa, ha subito ben 7 gol.