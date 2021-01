Tomori: “Milano è il posto migliore per crescere come persona e come calciatore”

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Fikayo Tomori ha parlato del suo spostamento in Italia e delle rispettive differenze con il Regno Unito: "Sono venuti qui in Italia ma nonostante la barriera linguistica mi hanno tutti aiutato moltissimo a comunicare con il mister, è stato un adattamento facile. Poi ho sempre desiderato fare una esperienza nuova, essere qui a Milano e in Italia è il posto migliore per crescere come persona e come calciatore. Ci sono differenze a livello tecnico-tattico. Quello inglese è più aggressivo e fisico, qui invece devo stare più attento alla tattica. Io comunque sono qui anche per migliorare. Sono pronto ad ascoltare tutti i consigli che mi daranno Maldini, il mister e i compagni. Molti ragazzi inglesi stanno lasciando il Paese (rispetto al passato, ndr)? È una cosa positiva. Anche in Inghilterra si inizia a pensare che non esiste solo la Premier. Prima gli inglesi non erano molto propensi ad andare all'estero, mentre può essere importante fare esperienza all'estero".