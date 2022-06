Tomori: "Non dimenticherò mai la tanta passione dei tifosi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato un’intervista al The Athletic in cui ha parlato della passione dei tifosi rossoneri. Tomori ha detto: “Quando sono arrivato c'era il COVID, quindi era difficile da immaginare, ma ho sempre visto in TV la tanta passione. Avevo sentito dire da chi giocava in Italia che il tifo è pazzesco. In questa stagione sono riuscito a viverlo in pieno. È indescrivibile e, come si dice, bisogna esserci dentro perché c'è tanta passione, tanta gioia. Non lo dimenticherò mai”.