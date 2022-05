Tomori: "Quando sono arrivato qui volevo vincere lo Scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori ha rilasciato un'intervista all'emittente canadese TLN, soffermandosi sulla vittoria dello Scudetto ottenuta con il Milan: “Penso che ci siano alcuni momenti chiave, come ad esempio i derby. Se li avessimo persi sarebbe stato un po’ diverso. Quando sono arrivato qui volevo vincere lo Scudetto, ora so che abbiamo avuto la squadra per farlo. Conquistare questo trofeo è indescrivibile. Grazie a tutti i fan del Canada che mi hanno supportato, questo è per voi, Forza Milan”.